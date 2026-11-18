Путин в Шэньчжэне поднял вверх большой палец в ответ на вопрос Трампа о делах

Путин ответил на вопрос Трампа на встрече в Шэньчжэне жестом Путин в Шэньчжэне поднял вверх большой палец в ответ на вопрос Трампа о делах

Москва18 ноя Вести.Президент России Владимир Путин поднял вверх большой палец в ответ на вопрос Дональда Трампа при встрече в Шэнчжэне. Это произошло во время общения президентов РФ и США перед совместным фотографированием. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин и Трамп поприветствовали друг друга рукопожатием во время торжественного приема в китайском Шэньчжэне.

How are you? (Прим. ред. – Как дела?) произнес при этом Трамп

Путин ответил Трампу одобрительным жестом. Выход Путина в Шэньчжэне сопровождала музыка Чайковского к балету "Щелкунчик". После краткого общения президенты РФ и США заняли предназначенные для них места при совместном фотографировании всех участников саммита АТЭС.

Встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в центре Shenzhen International Communication Center, который находится в районе Футянь Шэньчжэня.

Ранее на приеме Путин и Трамп расположились слева и справа от Си Цзиньпина. 19 ноября у Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланированы трехсторонние переговоры. Путин уже провел двухсторонние переговоры с хозяином саммита.

Директор ИКС РАН Кирилл Бабаев назвал возможные темы для обсуждения на переговорах Путина, Си и Трампа.