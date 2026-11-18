Москва18 ноя Вести.Переговоры в Шэньчжэне между Россией, США и Китаем будут проходить с учетом собственных интересов каждой из сторон. Об этом ИС "Вести" заявил директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев.

Он прокомментировал готовящуюся трехстороннюю встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

У каждой из трех держав существуют свои цели, и это очень правильно и очень полезно, потому что как раз это и предоставляет возможность для размена, для обсуждения, для каких-то компромиссов. У России, безусловно, это прежде всего вопросы украинского урегулирования и снятия западных санкций, да и, в принципе, налаживание, восстановление нормальных торгово-экономических отношений с Соединенными Штатами. Для Китая это, прежде всего, вопрос безопасности его морских границ в Азиатско-Тихоокеанском регионе … А для самих Соединенных Штатов это сохранение устойчивого лидерства в мировой экономике и установление неких правил игры для соперничества между Соединенными Штатами и Китаем в мировой экономике, которого не избежать сказал директор ИКСА РАН

Также он предположил, что Китай не захочет обсуждать ядерное сдерживание и украинские вопросы.

Возможно, Ближний Восток потребует определенного времени для обсуждения. Но я полагаю, что чем дольше эта встреча продлится, тем лучше, честно говоря, будет для ее результатов … Россия хочет обсуждать правила игры. Мировая экономика не может существовать без устойчивых, предсказуемых, стабильных правил игры. Сегодня их не существует. Потому и бесконечный поток этих санкционных ограничений … накладывает, естественно, препятствия не только на развитие экономики России, но и на развитие всей мировой экономики. Россия хотела бы договориться о том, каким образом мировые экономические отношения на глобальном уровне будут складываться и как можно избежать тех или иных односторонних ограничений для того, чтобы экономика функционировала нормально добавил директор ИКСА РАН

Ранее Кирилл Бабаев заявил, что встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне должна сформировать доверие между ними. Встреча трех лидеров пройдет на саммите АТЭС в КНР.