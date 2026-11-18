Встреча в Шэньчжэне должна сформировать доверие между лидерами, считает Бабаев Директор ИКСА: встреча в Шэньчжэне должна сформировать доверие между лидерами

Москва18 ноя Вести.Встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне должна сформировать доверие между ними. Об этом ИС "Вести" заявил директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев.

Бабаев предполагает, что по итогам встречи будет подписано итоговое заявление.

Во всяком случае, пока его черновики говорят именно об этом. Я думаю, что здесь важен не сам факт результата, а встречи. То есть мы не ждем какого-то прорыва или передела мира, или формирования новой системы глобального управления трех великих ядерных держав. Но сам факт начала этого диалога и личной встречи уже очень важен, потому что сегодня мир очень нестабилен, наполнен конфликтами … Я полагаю, что эта встреча должна достичь именно такой цели: сформировать доверие между тремя лидерами великих держав, чтобы впоследствии уже приступить к конкретике и к разрешению тех или иных конфликтных зон или трений сказал Бабаев

Ранее автор информационной службы "Вести" Евгений Попов заявил, что стол для переговоров лидеров России, США и Китая могут заменить с П-образного на круглый.

Лидеры трех стран прибыли в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС, который проходит 18 и 19 ноября.