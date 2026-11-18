Попов: стол для переговоров Путина, Трампа и Си могут заменить на круглый

Журналист Попов рассказал, как будет проходить встреча лидеров РФ, США и Китая Попов: стол для переговоров Путина, Трампа и Си могут заменить на круглый

Москва18 ноя Вести.Стол для переговоров лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в резиденции "Цилинь Шаньчжуан" могут заменить с П-образного на круглый. Об этом сообщил автор информационной службы "Вести" Евгений Попов.

По словам Попова, на встрече также может присутствовать некоторое количество советников.

По утечкам, по той информации, которая поступает, есть вероятность, что тот вот стол буквой "П", который стоит в резиденции "Цилинь", заменят на круглый. [Помощник президента РФ Юрий] Ушаков только что сказал, что в любом случае, я процитирую: "Состав делегаций будет небольшим" сказал Попов

Ранее Ушаков заявил, что у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет полноценный разговор вне зависимости от места и формата общения.