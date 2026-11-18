Москва18 нояВести.У президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет полноценный разговор вне зависимости от места и формата общения, заявил помощник главы России Юрий Ушаков журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Лидеры встретятся друг с другом, у них будет, поверьте мне, полноценный разговор, независимо от того, будут ли они сидеть в креслах, на стульях, на табуретках или будут просто разговаривать стоя и глядя в глаза друг другусказал он
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп встретятся еще до официальных переговоров на торжественном приеме.