Ушаков: содержание диалога Путина и Трампа зависит от его длительности Ушаков: содержание диалога Путина и Трампа зависит от его продолжительности

Москва6 сен Вести.Содержание диалога президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа зависит от его продолжительности встречи. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он ответил, будут ли обсуждены все проблемные вопросы в ходе диалога между двумя лидерами.

Я же не знаю, они будут разговаривать 15 минут или 1,5 часа, кто знает, как будет выстраиваться график заметил Ушаков

5 сентября Москву посетили с рабочим визитом спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. У них состоялся деловой обед с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, после чего они отправились на переговоры с Путиным в Кремль, а затем отправились в Киев. По итогам переговоров в Кремле Ушаков сообщил, что Путин и Трамп будут продолжать поддерживать диалог, работа по линии американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера также будет продолжаться.