Москва17 ноя Вести.Россия, США и Китай определяют будущее мира, его стабильность и развитие, и в этом смысл встречи тройки лидеров стран в Шэньчжэне. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

По словам эксперта, встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа закладывает основу для обсуждения важных вопросов сотрудничества стран.

США, Россия и Китай определяют будущее мира, стабильность этого мира, его развитие, его, собственно, сам факт существования. И в этом смысл шэньчжэньской тройки, шэньчжэньского саммита трех лидеров, это очень важно. И я думаю, что эта встреча тройки не последняя. То есть здесь есть определенная как бы такая закладка на будущее время, на перспективу глобальных вопросов развития экономики, глобального управления и вообще сосуществования разных систем разных регионов, разных государств сказал Лузянин

Ранее он заявил, что повестка переговоров лидеров РФ, США и Китая, скорее всего, будет включать три важные темы – безопасность в сфере ИИ, ответственность за глобальный мир и возможность новых встреч в таком же формате.