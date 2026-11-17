Москва17 ноя Вести.Встречу лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне многие сравнивают с Ялтинской конференцией: объединяет их статус трех великих держав, а принципиальная разница заключается в том, что Ялта завершала Вторую мировую, а Шэньчжэнь призван предотвратить глобальную войну. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

Это очень важная, я бы сказал, в каком-то смысле эпохальная встреча. Сейчас все наблюдатели, политологи, эксперты – кто-то сравнивает, кто-то наоборот критикует, с ялтинской "Большой тройкой". Но здесь то, что объединяет, – это три великие державы, тоже "Большая тройка", в Шэньчжэне. Единственная принципиальная разница – ялтинская "Большая тройка", так скажем, завершала Вторую мировую войну, создавала условия мира, а эта тройка, Шэньчжэньская, она предотвращает, она фактически означает предотвращение большой глобальной войны в лице ее главных основных ответственных лидеров – Путина, Си Цзиньпина и Трампа сказал Лузянин

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в китайском Шэньчжэне в ходе саммита АТЭС обсудят вопросы поддержания глобального мира и укрепления стратегической стабильности.