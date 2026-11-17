Эксперт Лузянин: приезд Трампа в Китай говорит о его готовности к компромиссу

Эксперт считает, что визит Трампа в Китай говорит о его готовности к компромиссу Эксперт Лузянин: приезд Трампа в Китай говорит о его готовности к компромиссу

Москва17 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп, согласившись на визит в Китай, где пройдет саммит АТЭС, показал готовность к компромиссу, поскольку понимает, что однополярную американскую повестку не навяжет ни председателю КНР Си Цзиньпину, ни президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

Борьба с американской монополией и реальной многополярностью – это основной сценарий будущего. Но поскольку Трамп приехал в Шэньчжэнь и согласился на эту встречу и он прекрасно понимает, что свою однополярную американскую повестку он не навяжет ни Си Цзиньпину, ни Путину, он это прекрасно понимает, учитывая и китайско-американские форматы двусторонних отношений, много чего еще, он, в общем, готов на компромисс сказал Лузянин

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС является знаковой и может стать весомым сигналом для всего мира о необходимости диалога для решения существующих проблем.