Москва16 ноя Вести.Президенту США Дональду Трампу в преддверии выборов нужен некий "подвиг", поэтому на трехсторонней встрече в Китае он намерен обсудить тему контроля ядерных вооружений. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

Трампу нужен какой-то, как говорится, подвиг, на котором он может сделать себе хорошее лицо, особенно в преддверии выборов. И надо понимать, что Трампу нужно то, с чем согласны все. Практически абсолютно все готовы согласиться с тем, что ядерное оружие надо ограничивать, его надо контролировать. Нет, наверное, ни одной страны, которая бы сказала, что этого не надо делать. Это абсолютно беспроигрышный вариант. Является ли этот вопрос самым актуальным сегодня? Это хороший вопрос, потому что есть масса вопросов, которые надо действительно решать в текущем состоянии, но они неразрешимы. Поэтому Трамп действует на том поле, где у него беспроигрышная ситуация, неважно, договорятся о чем-то страны или нет. То есть это хорошая такая политическая уловка сказал эксперт

Ранее Маслов заявил, что лидеры трех ядерных держав – России, США и Китая – крайне озабочены сложившейся ситуацией в контроле над ядерным вооружением.

По словам официального представителя МИД Китая Мао Нин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в китайском Шэньчжэне в ходе форума АТЭС 19 ноября намерены обсудить вопросы поддержания глобального мира и укрепления стратегической стабильности.