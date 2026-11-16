Эксперт рассказал, почему тема Ирана волнует лидеров России, США и Китая Эксперт Маслов: вопрос Ирана волнует всех – и Россию, и США, и Китай

Москва16 ноя Вести.Тема развития ситуации вокруг Ирана актуальна для всех участников трехсторонней встречи в Китае - и российского лидера Владимира Путина, и президента США Дональда Трампа, и председателя КНР Си Цзиньпина. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов, комментируя предстоящий трехсторонний саммит.

Во-первых, действительно, это очень актуально для США. Это больной вопрос, потому что США никак не могут разрешить ситуацию вокруг Ирана, по крайней мере, так, чтобы это понравилось бы всем, я имею в виду всем в США. А во-вторых, это вопрос, который косвенно затрагивает и Китай, поскольку перевозки в Китай и из Китая шли, по крайней мере, до последнего времени через Ормузский пролив, а они прервались. Это серьезный удар по китайской логистике, по китайским грузам. Надо перестраивать весь торговый оборот. Это очень дорогая история, и поэтому Китай крайне озабочен двумя вопросами. Первое — это все-таки нормализация ситуации вокруг Ирана, Ормузского пролива. Ну, а во-вторых, это вообще нормализация ситуации вокруг мировых перевозок сказал эксперт

Он добавил, что у России здесь тоже есть свои интересы.

Россия здесь предлагает свой вариант. Это Северный морской путь. В общем, это, на мой взгляд, очень реалистичная вещь, но все-таки пока по объемам грузов Севморпуть не может взять столько, сколько хотел бы Китай объяснил Маслов

По мнению эксперта, Китаю важно понять, как будут дальше действовать США – "додавливать Иран" или уйдут из региона.

Ранее Маслов рассказал, почему Трампу важно обсудить в Китае вопрос контроля ядерного вооружения. По мнению эксперта, американскому президенту в преддверии выборов нужен некий "подвиг", на котором Трамп сможет "сделать себе хорошее лицо".