Москва16 ноя Вести.Вопросы энергетики и перевозок актуальны для всех участников предстоящей трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов, отвечая на вопрос, что может выйти на первый план на встрече лидеров.

Во-первых, конечно, это энергетика, это добыча газа, потому что Китай является крупнейшим реципиентом нефти и газа в мире. Россия и США являются крупнейшими производителями. Никто не сбрасывает со счетов возможность, например, совместной добычи на Аляске сжиженного природного газа. И вот это как раз такой хороший проект, это один из проектов, который может объединить три страны на чисто экономической основе с большим профитом во все стороны. Это, безусловно, вопрос перевозок, и, я думаю, что Россия готова, наверное, предлагать Севморпуть и для китайских товаров в США, и американских товаров в Китай. Так что здесь есть о чем поговорить сказал эксперт

Ранее Маслов объяснил, почему вопрос конфликта в Иране актуален для всех участников саммита.