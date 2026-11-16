Эксперт назвал одну из важных тем, которую обсудят в Шэньчжэне Эксперт Маслов: развитие ИИ станет одной из важных тем на встрече лидеров в КНР

Москва16 ноя Вести.Развитие искусственного интеллекта станет одной из важных тем, которые лидеры России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудят на предстоящей встрече в Шэньчжэне. Таким мнением с информационной службой "Вести" поделился директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

Я думаю, что как раз это очень вероятная тема. Во-первых, Китай о ней сейчас постоянно говорит. Китай принял целый ряд законов, которые так или иначе обозначаются как этическое использование искусственного интеллекта в различных сферах, в том числе в сфере безопасности, чтобы все-таки ключевые решения принимались конкретными людьми, на основе своего опыта, а не на основе данных только искусственного интеллекта. Эта тема довольно широко обсуждается, по крайней мере, в официальных СМИ в Китае сказал он

По мнению эксперта, США озабочены тем, что Китай делает упор на ИИ в сфере оборонной промышленности.

Для США это тоже вопрос очень важный, потому что, по сути дела, это во многом тестирование границ китайского развития искусственного интеллекта. И США действительно озабочены: есть целый ряд публикаций о том, что основной упор на использование искусственного интеллекта Китай бросает именно в оборонную промышленность, в том числе на ядерные арсеналы, и, в общем, непонятно, как все это дело себя поведет. В этом смысле, мне кажется, все стороны заинтересованы заявил Маслов

Он также отметил, что и Россия, как одна из крупнейших ядерных держав, не может остаться в стороне.

Ну, конечно же, в этом заинтересована и Россия, хотя у нас по-другому построен ядерный контроль, но все-таки как одна из крупнейших ядерных держав мы не можем от этого уйти. В общем, на самом деле, это тема, которая, на мой взгляд, может иметь очень такие долгоиграющие последствия, потому что вообще искусственный интеллект в использовании в промышленности, в оборонной промышленности, в кибербезопасности – это вопрос, который будет в ближайшее время, в ближайшие десятилетия, на повестке дня всех стран. Хорошо, когда три страны зададут начало этому обсуждению заключил Маслов

Ранее в Белом доме подтвердили встречу лидеров США, России и Китая 19 ноября, которая, по сообщениям СМИ, пройдет без согласованной повестки.