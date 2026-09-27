Историк отметил важность участия России в диалоге США и Китая по вопросу ИИ Историк Сидоров: России важно поставить развитие ИИ на первый план

Москва27 сен Вести.Китай и Соединенные Штаты на сегодняшний день являются лидерами в сфере развития важнейшей технологии – искусственного интеллекта. При этом две державы никого больше не приглашают к ведению совместного диалога, в котором стоит участвовать и РФ. Такое мнение историк-международник Андрей Сидоров высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Эксперт отметил встречу американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в США, где они в том числе обсудили связанные с ИИ риски и преимущества его применения.

Вот искусственный интеллект, и для наших партий (политических партий РФ. – Прим. ред.) было бы очень важно поставить на первый план. Почему Трамп договаривается именно с Си Цзиньпином? Потому, что это две державы, которые сейчас являются лидерами в этой важнейшей технологии… Они поэтому и создают диалог, в котором участвуют, к сожалению, две страны, пока других туда не приглашают, потому что по своему уровню развития ИИ, действительно, лидируют Китай и США объяснил Сидоров

Председатель КНР посетил США с государственным визитом 23 сентября. В ходе переговоров с Трампом был затронут ряд актуальных тем международной повестки: от вопросов, связанных с ИИ, до конфликта на Украине, обстановки на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Корейского полуострова.

Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Вашингтон способны поддерживать диалог по ИИ, оценивать связанные с ним риски и преимущества, а также сообща противодействовать его недобросовестному применению.