Financial Times: встреча Путина, Трампа и Си пройдет без согласованной повестки

Встреча лидеров России, Китая и США пройдет без согласованной повестки Financial Times: встреча Путина, Трампа и Си пройдет без согласованной повестки

Москва16 ноя Вести.Россия, Китай и США решили отказаться от заранее согласованной повестки встречи лидеров стран на саммите АТЭС. Об этом стало известно Financial Times.

По информации издания, американский президент Дональд Трамп собирается обсудить вопросы, связанные с контролем над ядерными вооружением и их нераспространением. Впрочем, как отметил собеседник FT, глава Белого дома не рассчитывает достичь каких-либо конкретных соглашений.

По мнению газеты, решение отказаться от согласованной повестки является необычным шагом для председателя КНР Си Цзиньпина, который ранее всегда настаивал на жестко регламентированных беседах с иностранными коллегами.

Также источник издания предположил, что в Шэньчжэне руководители государств не будут обсуждать украинский вопрос, поскольку Пекин избегает прямого участия в процессе мирного урегулирования конфликта.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США состоится 19 ноября. Она пройдет в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в КНР.