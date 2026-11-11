SCMP: Россия, Китай и США обсуждают контроль над ИИ в сфере ядерных вооружений

Россия, США и Китай обсуждают контроль над ИИ в сфере ядерных вооружений SCMP: Россия, Китай и США обсуждают контроль над ИИ в сфере ядерных вооружений

Москва11 ноя Вести.Россия, США и Китай согласовывают повестку возможных трехсторонних переговоров, которые могут состояться на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

По данным издания, среди предполагаемых тем - денуклеаризация и регулирование применения искусственного интеллекта (ИИ) в системах управления ядерными силами,

Представители трех стран несколько недель ведут обмен мнениями, чтобы согласовать повестку и протокол переговоров между лидерами стран на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне на следующей неделе... Внимание сосредоточено на сферах, где стороны могут достичь согласия, в частности, на роли ИИ в командовании и управлении ядерными силами заявили SCMP источники

Как утверждают собеседники SCMP, одним из возможных итогов переговоров может стать соглашение о контроле за применением искусственного интеллекта в этой сфере. Рабочие группы также рассматривают возможность принятия совместного заявления о недопустимости ядерной войны.

Кроме того, Вашингтон выступает за усиление контроля над ядерными вооружениями России, США и Китая. Пекин, в свою очередь, предлагает сосредоточиться на повышении прозрачности в вопросах использования ядерных арсеналов, рассматривая этот подход как альтернативу переговорам о стратегической стабильности.

Еще одной возможной темой станет соглашение о запрете кибератак с использованием ИИ на системы командования, управления и связи ядерных сил.

SCMP напоминает, что Китай неоднократно указывал на меньший масштаб своего ядерного арсенала по сравнению с российским и американским. Пекин также заявлял о готовности рассматривать переговоры по ядерному разоружению после сокращения вооружений со стороны Москвы и Вашингтона. При этом официальная политика КНР предусматривает отказ от первого применения ядерного оружия и носит оборонительный характер.

Саммит АТЭС запланирован на 18–19 ноября в Шэньчжэне. Участие в нем подтвердили, в частности, лидеры России и США.

Ранее сообщалось, что фактор ИИ вызвал нервозность у инвесторов на мировых рынках.