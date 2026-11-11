Москва11 нояВести.У инвесторов есть сомнения в окупаемости сотен миллиардов долларов капитальных затрат на искусственный интеллект (ИИ). Именно этими настроениями обусловлен обвал на мировых фондовых рынках, наблюдавшийся 5-6 ноября, заявил ИС "Вести" директор по инвестициям "УК РенКап" Илья Голубов.
По его словам, в начале года никто цифры вложений на ИИ не пересматривал.
Наоборот, ряд крупных компаний свои бюджеты на CAPEX (капитальные расходы) увеличивали. В принципе отсюда и исходит часть беспокойства инвесторов по поводу трат миллиардов долларовзаявил Илья Голубов
Он отметил сомнения инвесторов в оправданности больших инвестиций; принесут ли они ощутимую прибыль или ее пик уже прошел, а огромные траты продолжаются.
По факту эта ситуация чем-то напоминает бум доткомов в начале развития Интернетасчитает он
Он добавил, что люди будут жить в эпоху искусственного интеллекта и пользоваться им, вопрос заключается в том, нужно ли потратить на это миллиард долларов или достаточно ста миллионов?
По словам эксперта, сейчас мировые рынки пребывают в состоянии переоценки фактора расходов и ожидаемой прибыли.