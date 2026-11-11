Фактор ИИ вызвал нервозность у инвесторов на мировых рынках Эксперт Голубов: фактор ИИ влияет на настроения инвесторов на мировых рынках

Москва11 ноя Вести.У инвесторов есть сомнения в окупаемости сотен миллиардов долларов капитальных затрат на искусственный интеллект (ИИ). Именно этими настроениями обусловлен обвал на мировых фондовых рынках, наблюдавшийся 5-6 ноября, заявил ИС "Вести" директор по инвестициям "УК РенКап" Илья Голубов.

По его словам, в начале года никто цифры вложений на ИИ не пересматривал.

Наоборот, ряд крупных компаний свои бюджеты на CAPEX (капитальные расходы) увеличивали. В принципе отсюда и исходит часть беспокойства инвесторов по поводу трат миллиардов долларов заявил Илья Голубов

Он отметил сомнения инвесторов в оправданности больших инвестиций; принесут ли они ощутимую прибыль или ее пик уже прошел, а огромные траты продолжаются.

По факту эта ситуация чем-то напоминает бум доткомов в начале развития Интернета считает он

Он добавил, что люди будут жить в эпоху искусственного интеллекта и пользоваться им, вопрос заключается в том, нужно ли потратить на это миллиард долларов или достаточно ста миллионов?

По словам эксперта, сейчас мировые рынки пребывают в состоянии переоценки фактора расходов и ожидаемой прибыли.