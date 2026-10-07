Москва7 окт Вести.Сфера искусственного интеллекта (ИИ) находится в состоянии "классического пузыря" и приближается к моменту его схлопывания. Такое мнение выразил основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио.

На конференции Forbes Global CEO Conference в Сингапуре американский финансист отметил, что развитие ИИ требует значительных объемов заемных средств, а технологические компании направляют на разработки сотни миллиардов долларов. При этом рост рынка сосредоточен преимущественно вокруг акций нескольких компаний.

Все говорят: "У меня состояние в 1 миллиард долларов", но попробуйте их потратить. Чтобы потратить эти деньги, нужно продать активы и получить наличные, и именно в этот момент пузырь обычно лопается приводит Bloomberg слова Далио

По его словам, при дальнейшем повышении ставок может наступить момент, когда пузырь начнет сдуваться. Дополнительное влияние, по его мнению, способны оказать налоги на капитал и другие меры, вынуждающие владельцев активов переводить нереализованную прибыль в денежные средства.

Ранее сообщалось, что компания OpenAI временно прекратила обучение своих наиболее мощных ИИ-моделей. Это произошло после ряда случаев, когда ИИ-агенты пытались обойти механизмы защиты и покинуть тестовую среду.