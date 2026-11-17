В США допустили обвал фондового рынка, если ИИ не оправдает ожиданий

В США заявили о проблемах в экономике, если ИИ не оправдает ожиданий В США допустили обвал фондового рынка, если ИИ не оправдает ожиданий

Москва17 ноя Вести.Если технологии искусственного интеллекта (ИИ) не оправдают ожиданий инвесторов, обвал фондового рынка, замедление экономики и рост безработицы станут одними из возможных последствий.

Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш во время конференции в Сан-Франциско.

Сверхинтеллект (ИИ - прим. ред​​​.) может не оправдать ожиданий … оценка стоимости акций может упасть, что приведет к замедлению экономики и более заметному росту безработицы сказал Уорш

При этом Уорш допустил и позитивный сценарий, в котором успешное развитие ИИ приведет к росту производительности труда. Выгода от этого равномерно распределится между работниками и владельцами капитала.

В конце глава ФРС подчеркнул, что все озвученные модели - лишь иллюстративные сценарии, а не официальные прогнозы регулятора.

Ранее Уорш заявил о намерении изменить порядок сбора и изучения данных о состоянии американской экономики. Он также сообщил о том, что ФРС сохранит ставку рефинансирования на уровне 3,5–3,75% годовых.