Москва21 октВести.Искусственный интеллект (ИИ) и роботы могут помочь Соединенным Штатам справиться с проблемой государственного долга. Таким мнением поделился американский миллиардер Илон Маск.
По его словам, проблему нельзя решить с помощью экономии.
Единственный способ решить проблему государственного долга — это искусственный интеллект и роботысказал Маск в интервью биографу Уолтеру Айзексону
Ранее издание The Washington Post написало, что американские власти могут быть вынуждены начать решать проблему рекордного государственного долга с помощью мер, вызывающих недовольство населения.