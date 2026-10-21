Маск заявил, что ИИ и роботы могут помочь США справиться с госдолгом

Маск назвал способ решения проблемы госдолга США Маск заявил, что ИИ и роботы могут помочь США справиться с госдолгом

Москва21 окт Вести.Искусственный интеллект (ИИ) и роботы могут помочь Соединенным Штатам справиться с проблемой государственного долга. Таким мнением поделился американский миллиардер Илон Маск.

По его словам, проблему нельзя решить с помощью экономии.

Единственный способ решить проблему государственного долга — это искусственный интеллект и роботы сказал Маск в интервью биографу Уолтеру Айзексону

Ранее издание The Washington Post написало, что американские власти могут быть вынуждены начать решать проблему рекордного государственного долга с помощью мер, вызывающих недовольство населения.