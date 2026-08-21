Маск: США после 2030 года "полетят к чертям" из-за госдолга

"Полетят к чертям": Маск согласился с тревожным прогнозом по госдолгу США Маск: США после 2030 года "полетят к чертям" из-за госдолга

Москва21 авг Вести.Американский предприниматель Илон Маск высказался по поводу прогноза о росте госдолга США и предположил, что к 2030 году положение может стать критическим.

Точный график отметил Маск в соцсети Х

Маск увидел в соцсети график, согласно которому госдолг США достигнет к 2030 году $50 млн, а затем "все полетит к черту".

Госдолг США 19 августа впервые превысил $40 трлн.

По данным бюджетного управления Конгресса США, американские власти за первые десять месяцев 2026 финансового года выделили из казны $1 трлн на выплату процентов по обслуживанию госдолга.