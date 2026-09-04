Москва4 сен Вести.Продолжит ли увеличиваться госдолг США, рассказал ИС "Вести" автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

Минфин Соединенных Штатов в середине августа зафиксировал госдолг на отметке 40,050 трлн долларов. Государственные обязательства растут независимо от того, кто находится у власти - демократы или республиканцы. Местные власти продолжают бесконтрольно печатать деньги, отметил он.

Американские власти печатают и печатают деньги без контроля, переводят их на счет Минфина, тот, соответственно, возмещает долги и долги тратит через бюджет. И мы сейчас подходим к точке, когда вот эта вся конструкция просто выходит из-под контроля не с точки зрения того, что платежеспособен ли Минфин или неплатежеспособен с точки зрения того, что он вообще не может контролировать ситуацию со своим долгом. Он растет, будет расти. Завершить вот это вот бесконечное повышение эмиссии и новых займов в текущей ситуации невозможно