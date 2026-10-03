Госдолг США вырос на четверть триллиона долларов Госдолг США увеличился еще на четверть триллиона долларов

Москва3 окт Вести.Государственный долг Соединенных Штатов прибавил еще 260 миллиардов долларов, преодолев отметку в 40 триллионов. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов США, с которыми ознакомился корреспондент ИС "Вести".

Как следует из данных ведомства, уже в начале октября объем заимствований составлял более 40,26 триллиона долларов.

Порог в 40 триллионов госдолг США перешагнул 19 августа. После этого рост продолжался, однако временами фиксировалось и снижение.

В августе этого года вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у главы Минфина Скотт Бессента есть некий план, который позволит американской экономике выйти на показатели роста, превышающие темпы увеличения госдолга. В чем состоит план он при этом не уточнил, однако заверил, что Белый дом занимается проблемой госдолга ежедневно.