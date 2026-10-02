В Cognitive Technologies заявили, что не всем игрокам рынка ИИ хватит места Ускова: не всем игрокам рынка ИИ хватит места, пузырь начнет сокращаться

Москва2 окт Вести.Рынок ИИ будет перераспределяться в ближайшее время, но места на нем может не хватить для всех его игроков. Такое мнение выразила ИС "Вести" основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

По ее словам, финансовая модель еще не отлажена.

Возможно на всех места не хватит. Вот на всех тех игроков, которые заявились, точно места не хватит. То есть мы сейчас будем наблюдать проколы и падения тех, кто не смог подняться. Сейчас будет резкая рассортировка на "удачников" и неудачников, уменьшение бесконечно взбухшего сейчас пузыря в области ИИ. Это естественный процесс, он проходил при всех таких глобальных пузырях сказала Ускова

Между тем, в интервью ИС "Вести" глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство помогает российским производствам в приобретении роботов от отечественных производителей.