Москва2 окт Вести.России необходимо разработать программу по масштабному внедрению ИИ. Такое мнение озвучила ИС "Вести" основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Мы сильно отстаем. У нас ушла дисциплина перехода на новые технологии, культура пользования своим. Мы довольно долго жили на полностью иностранных готовых решениях, нам не нужно было ни с кем соревноваться или мы не хотели ни с кем соревноваться. Необходимо разработать программу масштабного внедрения