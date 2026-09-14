Эксперт Ускова: в РФ наиболее развит ИИ, используемый в управление транспортом Эксперт Ускова: в России наиболее развит физический ИИ

Москва14 сен Вести.В России наиболее развит искусственный интеллект (ИИ), применяемый для управления транспортом и дронами, сообщила основатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова в интервью ИС "Вести".

Она обратила внимание на заявления США о лидерстве в сфере ИИ. По ее словам, это мнение не однозначно.

Я не могу сказать, что это однозначное лидерство: есть направления, где действительно американские технологии побеждают, есть направления, где китайцы лучше, есть направления, где и Россия лучше. У нас, например, наиболее развит так называемый физический искусственный интеллект — это тот, который применяется для управления транспортом, дронами и так далее. Это уже огромная отрасль, в которой работает большое количество команд заявила Ускова

Ранее президент США Дональд Трамп отверг призывы представителей Кремниевой долины замедлить развитие ИИ. По его словам, США должны сохранять лидерство в этой сфере и опережать КНР.