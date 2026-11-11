Эксперт: энергетика и сектор Hi-Tech просели на фондовых рынках Эксперт Голубов: энергетика и сектор Hi-Tech дали просадку на фондовых рынках

Москва11 ноя Вести.За последнюю неделю в индексе S&P 500 дали просадку сектор энергетики и сектор высоких технологий. Об этом ИС "Вести" заявил директор по инвестициям "УК РенКап" Илья Голубов.

Сектор энергетический упал сильнее, чем сектор технологический. В том числе, потому что наблюдается достаточно сильное снижение цен на нефть, соответственно, акции энергетических компаний снижаются на этом фоне. Здесь все неоднородно. В принципе, если говорить о том, что упало сильнее всего, то это энергетика и сектор высоких технологий. Все остальное - либо в небольшом минусе, либо в целом в плюсе. Потому говорить непосредственно про обвал всего рынка не приходится сказал он

Кроме того, на падении фондовых рынков 5-6 ноября сыграло то, что ряд секторов был перекуплен.

В ряде отраслей, сегментов он рынок был, как мне кажется, перекуплен. И эта перекупленность с рынка постепенно уходит добавил эксперт

Ранее в Росконгрессе заявили, что пузырь в сфере искусственного интеллекта начал сдуваться, а его схлопывание ожидается в первом-втором кварталах 2027 года.