В Китае заявили о начале схлопывания ИИ-пузыря Reuters: рыночный пузырь ИИ в Китае начал лопаться

Москва27 окт Вести.В Китае "пузырь" в сфере искусственного интеллекта (ИИ) уже начинает лопаться, сообщило агентство Reuters. Индекс материкового Китая STAR50, который включает ведущие компании в сфере ИИ и полупроводников, менее чем за четыре месяца рухнул на 40%, а рыночная капитализация сократилась примерно на 480 миллиардов долларов.

Из материала следует, что индекс "голубых фишек" КНР CSI300 опустился примерно на 20% по сравнению с июньскими максимумами. Как отметил управляющий пекинским фондом Дун Баочжэнь, фондовый рынок превратился "в безумного спекулятивного "быка".

А теперь мы видим, как пузырь лопается отметил Дун Баочжэнь

На акции компаний в сфере ИИ приходится 42% рыночной капитализации и 57% торгового оборота как среди акций класса А на материковом Китае, так и среди акций класса H в Гонконге, следует из данных Goldman Sachs.

Акции производителя роботов Unitree подешевели в два раза с момента начала торгов в августе, а бумаги производителя чипов CXMT за последний месяц потеряли более четверти в цене.

Партнер компании Shanghai Zhuozhu Investment Management Ван Чжо считает, что компании в сфере производства чипов и ИИ, как и все остальные китайские производители, в конечном итоге столкнутся с ценовой войной.

Исключений не будет. Любой "пузырь" неизбежно лопается указал Ван Чжо

Ранее стало известно о провале в прокате первого в Китае полнометражного фильма, созданного при помощи ИИ, "Саньсиндуй: будущее в прошлом". На производство полнометражки было потрачено 140 млн юаней (почти 1,69 млрд рублей). Но к 26 октября после премьеры 23 октября проект заработал всего 1,2 млн юаней (чуть больше 14,4 млн рублей).