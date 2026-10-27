Первый китайский полнометражный ИИ-фильм за $1,5 млн провалился в прокате

Первый китайский ИИ-фильм провалился в прокате Первый китайский полнометражный ИИ-фильм за $1,5 млн провалился в прокате

Москва27 окт Вести.Первый в Китае полнометражный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта (ИИ), "Саньсиндуй: будущее в прошлом" провалился в прокате. Об этом пишет Certoon Brew со ссылкой на продюсеров проекта.

На производство полнометражки было потрачено 140 млн юаней (1,5 млн долларов). Над его созданием трудились почти 100 человек на протяжении более чем двух лет.

В день премьеры было запланировано более 10 000 показов, что давало фильму все шансы найти свою аудиторию говорится в публикации

Однако проект провалился. Он заработал всего 1,2 млн юаней (181 тыс. долларов) к 26 октября после премьеры 23 октября.

Ранее режиссер Давид Шнейдеров заявил, что искусственный интеллект не способен заменить живого актера. Однако, по его мнению, нейросети могут выполнять работу композиторов и декораторов.