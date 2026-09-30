Журналист Богданов рассказал, как лидер КНР оказался впереди Трампа в ИИ

Богданов: китайский лидер оказался впереди Трампа даже в переименованном ИИ Журналист Богданов рассказал, как лидер КНР оказался впереди Трампа в ИИ

Москва30 сен Вести.Председатель Китайской Народной Республики (КНР) СИ Цзиньпин оказался впереди американского лидера Дональда Трампа после переименования искусственного интеллекта (ИИ) в США. Об этом журналист ИС "Вести" Валентин Богданов написал в своем канале в мессенджере MАХ.

Он выразил иронию по поводу терминологических игр.

Президент США официально переименовал искусственный интеллект (Artificial Intelligence) в Super Intelligence ("суперинтеллект" / "сверхинтеллект"). То есть ИИ в СИ. Боролся на нейронном фронте Трамп с Китаем, но и тут Си оказался впереди отметил Богданов

Ранее Китай и США впервые сами себя назвали крупными державами искусственного интеллекта.