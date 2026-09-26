Ломанов: Китай и США впервые названы державами искусственного интеллекта Эксперт Ломанов: США и Китай сами обозначили себя ИИ-державами

Москва26 сен Вести.Китай и США впервые сами себя назвали крупными державами искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Национального исследовательского ИМЭМО им. Е.М. Примакова Александр Ломанов.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме говорил о необходимости выработать подходы к ответственному развитию искусственного интеллекта. Комментируя его заявление, эксперт Ломанов подчеркнул, что такая формулировка ранее практически не использовалась в контексте отношений двух стран.

Такая формулировка встречается, честно говоря, впервые, о том, что Китай и Соединенные Штаты – это … крупные державы искусственного интеллекта. Поэтому Си Цзиньпин говорит о том, что надо что-то придумать для того, чтобы развивать искусственный интеллект, … контролировать развитие искусственного интеллекта, гарантировать, чтобы развитие искусственного интеллекта не вышло из-под контроля человека. Но и чтобы он приносил людям счастье и пользу, а не наоборот отметил Ломанов

Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов объяснил, зачем в США распространяют страшилки об ИИ и как на эти новости реагируют Китай.