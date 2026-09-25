Москва25 сенВести.Президент США Дональд Трамп анонсировал "грандиозные события" после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом 23 сентября.
Встреча с председателем Си была весьма плодотворной как для США, так и для Китая. Грядут грандиозные событиянаписал Трамп в соцсети Truth Social
Он также отметил, что Си Цзиньпину понравилась идея называть искусственный интеллект "суперинтеллектом".
Ранее китайский лидер на торжественном ужине в Белом доме заявил, что его переговоры с Трампом придали отношениям между Пекином и Вашингтоном новый смысл, опирающийся на стратегическую стабильность.
Трамп же отметил, что отношения между США и Китаем никогда еще не были так прочны.