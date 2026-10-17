Михалков: у искусственного интеллекта нет ни совести, ни стыда, ни понятия греха

Михалков: у ИИ нет ни совести, ни стыда Михалков: у искусственного интеллекта нет ни совести, ни стыда, ни понятия греха

Москва17 окт Вести.Режиссер Никита Михалков в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву заявил, что доверять искусственному интеллекту (ИИ) опасно.

Искусственный интеллект может помочь тебе найти любую информацию, любую цифру, но у него все равно нет ни исторической памяти, его личной исторической памяти, ни совести, ни стыда, ни понятия греха сказал режиссер

Он также отметил, что считает неприемлемым "оживление" уже умерших людей с помощью ИИ, в том числе для использования в кино.

Приход искусственного интеллекта, возможность снимать человека, который давно умер, и изобразить его со стопроцентной достоверностью, не испытывая ни чувства ответственности, ни греха, ни стыда, ни понимания того, что, может быть, он никогда этих слов бы не сказал - это все, так или иначе, то, что я лично называю бесовщиной, это разрушение сути, связи человека со вселенной, с Богом прокомментировал Михалков

При этом использование ИИ для создания новых миров и усиления эффекта режиссер одобряет, но при одном условии.