Москва4 октВести.Использование искусственного интеллекта (ИИ) в творчестве привносит в него чувство вторичности. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил режиссер, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.
Он заявил, что в своих постановках не прибегает к помощи ИИ.
Я не использую искусственный интеллект внутри спектаклей. Это не работает. Есть ощущение вторичности и искусственности от всего того, что выдает искусственный интеллект в зоне искусства. Есть ощущение чего-то неживого и неорганичного. Может быть, когда-нибудь машина и научится это делать, но, мне кажется, нетсказал он
Режиссер отметил, что потребление искусственного продукта может привести к тому, что можно перестать различать, что есть искусственное, а что - настоящее.
Это не значит, что искусственный интеллект научится делать абсолютно живое. Это значит, что у нас чувство живого деградирует, как иногда у нас деградируют вкусовые рецепторы, и мы химическую еду предпочитаем настоящей. А это, кстати, не идет на пользу здоровью. Точно так же и искусственная реальность не идет на пользу психическому здоровью. Все искусство - про взрывную энергию. Поэтому машине там делать нечегоуверен Константин Богомолов