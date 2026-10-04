Режиссер Богомолов заявил, что не использует ИИ в своих спектаклях Богомолов: при использовании ИИ есть ощущение неживого и неорганичного

Москва4 окт Вести.Использование искусственного интеллекта (ИИ) в творчестве привносит в него чувство вторичности. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил режиссер, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.

Он заявил, что в своих постановках не прибегает к помощи ИИ.

Я не использую искусственный интеллект внутри спектаклей. Это не работает. Есть ощущение вторичности и искусственности от всего того, что выдает искусственный интеллект в зоне искусства. Есть ощущение чего-то неживого и неорганичного. Может быть, когда-нибудь машина и научится это делать, но, мне кажется, нет сказал он

Режиссер отметил, что потребление искусственного продукта может привести к тому, что можно перестать различать, что есть искусственное, а что - настоящее.