Москва4 сенВести.Художественный руководитель Театра на Бронной режиссер Константин Богомолов сообщил, что с этого сезона будет преподавать на курсе "Режиссура театра" в Академии Никиты Михалкова. Об этом сообщает РИА Новости.
Он сообщил, что это приглашение для него - большая честь и ответственность.
Честь работать под руководством великого Мастера и рядом с прекрасными педагогами и большой командой Академиисказал Богомолов
Он отметил высокий уровень подготовки поступающих на вступительных испытаниях и подчеркнул, что смотреть на то, как "работает с абитуриентами Мастер" – уже грандиозная школа для всех – и для поступающих, и для всех, кто находится рядом.