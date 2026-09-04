Худрук Театра на Бронной Богомолов станет преподавателем в Академии Михалкова Богомолов будет преподавать режиссуру в Академии Никиты Михалкова

Москва4 сен Вести.Художественный руководитель Театра на Бронной режиссер Константин Богомолов сообщил, что с этого сезона будет преподавать на курсе "Режиссура театра" в Академии Никиты Михалкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Он сообщил, что это приглашение для него - большая честь и ответственность.

Честь работать под руководством великого Мастера и рядом с прекрасными педагогами и большой командой Академии сказал Богомолов

Он отметил высокий уровень подготовки поступающих на вступительных испытаниях и подчеркнул, что смотреть на то, как "работает с абитуриентами Мастер" – уже грандиозная школа для всех – и для поступающих, и для всех, кто находится рядом.