Алексей Бородин и Марина Брусникина – новые президент и худрук РАМТ

Назначены новые президент и художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин и Марина Брусникина – новые президент и худрук РАМТ

Москва14 авг Вести.О назначении президента и художественного руководителя Российского государственного академического молодежного театра сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

Президентом РАМТа назначен Алексей Бородин. На протяжении более 40 лет Алексей Владимирович являлся бессменным художественным руководителем театра. <…> Художественным руководителем РАМТа стала Марина Брусникина говорится в сообщении

Алексей Бородин - народный артист РСФСР, советский и российский театральный режиссер и педагог, лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского, премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства, обладатель ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и ордена Почета.

Марина Брусникина раньше занимала должность главного режиссера театра. Является Заслуженной артисткой России и успешно совмещает режиссерскую работу с педагогической практикой. Лауреат премии Правительства Российской Федерации, обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.