Москва14 авг Вести.Новым президентом Российского академического молодежного театра (РАМТ) назначен народный артист РСФСР Алексей Бородин. Об этом в мессенджере МАХ сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Президентом РАМТ назначен Алексей Бородин говорится в сообщении

Алексей Бородин родился в 1941 году в Китае. В 1947 году семья переехала в Советский Союз. В 1968 году окончил ГИТИС. С 1973 по 1980 год был главным режиссером Кировского ТЮЗа.

С 1980 года — главный режиссер, с 1989 года — художественный руководитель Центрального детского театра, ныне — Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Алексей Бородин имеет звание народного артиста РСФСР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства, обладатель ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и ордена Почета.