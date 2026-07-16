Москва16 июл Вести.Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) способен конкурировать на мировом уровне. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

К новому учебному году во ВГИКе появятся новые площади для проведения мастер-классов, репетиций и кинопоказов. Процесс модернизации инфраструктуры института сегодня оценил Вячеслав Володин.

Когда мы говорим о наших ценностях, о духовных, о нашей культуре, о нашей истории, роль вот таких вузов, как ВГИК, огромна. Надо поддерживать для того, чтобы они и дальше побеждали, конкурировали, причем не только среди наших отечественных вузов, но и на мировом уровне. А это значит, будут ребята в жизни более грамотные, более подготовленные. Значит, они будут выигрывать, создавая продукт, который станет достоянием нашей страны сказал он

Ранее народный артист России, руководитель творческой актерской мастерской ВГИК Сергей Безруков заявил, что Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова – единственный вуз, в котором выпускники получают диплом артиста не только театра, но и кино.