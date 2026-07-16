Москва16 июл Вести.ВГИК (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова) – единственный вуз, в котором выпускники получают диплом артиста не только театра, но и кино. Об этом ИС "Вести" рассказал народный артист России, руководитель творческой актерской мастерской ВГИК Сергей Безруков.

Он объяснил, что только во ВГИКе студентов учат работе на съемочной площадке.

Диплом, который получают артисты, выпускающиеся во ВГИКе, они получают диплом артиста драматического театра и кино. Это очень важно заметить, потому что ни в одном вузе, не учат конкретному предмету работы актера на съемочной площадке. Здесь во ВГИКе, я считаю, что нужно усиливать образование в этом направлении, потому что ВГИК есть ВГИК. Именно здесь учат кино, как снимать кино, как сниматься в кино. Это такой развивающийся профиль, самый главный. И этого нет ни в одном из театральных вузов нашей страны объяснил Безруков

Московский Губернский театр сообщал, что Безрукову было присвоено звание доцента по научной специальности "Виды искусства". С 2022 года актер руководит мастерской во ВГИКе.

Ранее Безруков рассказал о роли ИИ в написании сценариев. По мнению актера, искусственный интеллект не сможет заменить творчество сценариста.