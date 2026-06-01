Аксенов: другие страны заинтересованы в обучении в академии Госфильмофонда

Москва1 июн Вести.Ряд государств выразил заинтересованность в обучении в академии Госфильмофонда. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов.

По его словам, в академии уже созданы рабочие программы и учебные дисциплины.

Здесь надо отметить, что … другие государства выразили заинтересованность в обучении в академии Госфильмофонда, потому что в целом проблемы у всех архивов схожие. Это редкая специальность, это нехватка людей и нехватка, конечно, компетенций у людей среди специальностей, которые готовят вузы сказал глава Госфильмофонда

Ранее Аксенов заявил, что запуск академии Госфильмофонда планируется в четвертом квартале 2026 года.