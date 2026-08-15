Москва15 авг Вести.Исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры (МГИК) назначена Софья Митрофанова. Об этом сообщила глава Министерства культуры России Ольга Любимова в мессенджере MAX.

По информации министра, Дмитрия Сидорова, который ранее возглавлял МГИК, освободили от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры назначена Софья Митрофанова написала Любимова

Глава ведомства рассказала, что Митрофанова - медиаменеджер и кинопродюсер. С 2024 года она входит в Совет при президенте по культуре и искусству. Кроме того, с января текущего года она является членом правительственного Совета по развитию отечественной кинематографии.

Ранее стало известно, что новым президентом Российского академического молодежного театра назначен народный артист РСФСР Алексей Бородин.