Москва14 авг Вести.14 августа московский Театр сатиры открывает свой 103-й сезон. На сцену с премьерным спектаклем по Дюрренматту "Физики" выйдет с бенефисом Юрий Васильев. И хотя сбор труппы состоится только в в начале сентября, в театре произошли серьезные перемены. Худрук Евгений Герасимов назначил нового директора. МК.RU узнал, кто занял директорское кресло прославленного театра.

Павел Нистратов, который пришел в театр вместе с Евгением Герасимовым покинул место около недели назад, и теперь руководить административной частью учреждения культуры будет Екатерина Сироткина.

Екатерина давно работает в театре, очень грамотный экономист. Надеюсь, что все будет в порядке и она справится уверен в новой кандидатуре Герасимов

Худрук Театра сатиры подчеркнул, что Сироткина не и.о, а именно директор, и ее кандидатура согласована с Департаментом культуры правительтсва Москвы

Евгений Герасимов также развеял слухи о проблемах с зарплатой и отпускными у работников театра, заявив, что все деньги выплачены и театр начинает сезон в штатном режиме.