Богомолов, Певцов и Бояков могут претендовать на пост ректора ГИТИСа

Стали известны фамилии кандидатов на пост ректора ГИТИСа Богомолов, Певцов и Бояков могут претендовать на пост ректора ГИТИСа

Москва11 авг Вести.Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, худрук Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков и народный артист РФ Дмитрий Певцов названы среди наиболее вероятных кандидатов на должность ректора Российского института театрального искусства - ГИТИС. Об этом ТАСС сообщил источник в театральных кругах.

Главные претенденты на место ректора ГИТИСа сегодня - Константин Богомолов, Дмитрий Певцов и Эдуард Бояков заявил источник

4 августа возглавлявший вуз около 10 лет Григорий Заславский покинул пост, написав заявление по собственному желанию. И.о. ректора была назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Позже врио ректора стала проректор по общим вопросам и проектному управлению Марина Кирюшкина.