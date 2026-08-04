Москва4 авг Вести.Правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к МВД.

По данным собеседников издания, экс-руководителя вуза подозревают в превышении должностных полномочий и необоснованном начислении заработной платы. На текущий момент уголовное дело в отношении Заславского не возбуждено, проводится проверка по нескольким эпизодам.

Об отставке Заславского стало известно 4 августа — он покинул должность ректора ГИТИСа по собственному желанию. Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе института и сам Заславский. Исполняющей обязанности ректора вуза назначена главный бухгалтер Ольга Ермакова.