"Коммерсант": из Генпрокуратуры уволен специалист по изъятию активов Бочкарев

Главный специалист по изъятию активов уволен из Генпрокуратуры РФ "Коммерсант": из Генпрокуратуры уволен специалист по изъятию активов Бочкарев

Москва30 июл Вести.Из Генпрокуратуры России уволен главный специалист по изъятию активов в доход государства Сергей Бочкарев. Об этом стало известно изданию "Коммерсант".

Генпрокурор России Александр Гуцан подписал указ об освобождении советника юстиции 2-го класса от должности начальника главного гражданско-судебного управления на основании рапорта своего подчиненного.

О причинах увольнения в документе ничего не сказано. По версии источников издания, Гуцан ранее выражал недовольство работой Бочкарева.

Теперь экс-прокурор собирается заняться научной и преподавательской деятельностью. Бочкарев может стать проректором одного из крупных университетов.

Ранее сообщалось, что он перейдет на работу в Верховный суд России, однако его туда не взяли.

Бочкарев известен своим участием в суде о конфискации миллиардов рублей у полковника МВД Дмитрия Захарченко. Кроме того, он руководил работой по изъятию в казну аэропорта Домодедово, активов холдинга "Макфа" и группы компаний "Южуралзолото".