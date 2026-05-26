В Уральском горном университете выявили продажу зачетов и экзаменов

Москва26 мая Вести.В Уральском государственном горном университете в Екатеринбурге прошли обыски. Причиной стала нелегальная схема, позволявшая студентам ликвидировать академические задолженности за денежное вознаграждение. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, руководство вуза оказывает силовикам полное содействие. Отмечается, что проводимые мероприятия не влияют на учебный процесс и не затрагивают интересы добросовестных студентов - университет продолжает работу в обычном режиме.

Предварительно установлено, что "услугой" могли воспользоваться порядка 150 учащихся. В настоящее время им грозит отчисление из вуза или отзыв уже полученных дипломов с обязательным уведомлением работодателя.