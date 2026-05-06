РБК: из Минцифры могут уйти два заместителя Шадаева

Минцифры могут покинуть несколько заместителей министра, узнали СМИ РБК: из Минцифры могут уйти два заместителя Шадаева

Москва6 мая Вести.Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергей Кучушев может покинуть свою должность. Об этом РБК сообщили четыре источника на телекоммуникационном и IT-рынках.

Уточняется, что Кучушев курирует департамент экономики и финансов, департамент развития IT-отрасли и департамент развития цифровых компетенций и образования.

Кроме того, об уходе также думает замглавы Минцифры Александр Шойтов, руководящий департаментом информационной безопасности. Об этом рассказали три собеседника газеты. По словам еще одного источника, окончательное решение на этот счет пока не принято.

В материале отметили, что представитель министерства отказался от комментариев.

В 2020-м на пост главы министерства был назначен Максут Шадаев.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке государственной службы замглавы Минцифры Андрея Заренина.