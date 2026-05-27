Москва27 мая Вести.Замглавы Минцифры Сергей Кучушев освобожден от должности по своему желанию. Соответствующее распоряжение подписано российским премьером Михаилом Мишустиным.

Из документа также следует, что возглавляющая департамент экономики и финансов Минцифры Светлана Карецкая назначена заместителем министра цифрового развития. Она будет руководить финансовым направлением и кадровой политикой Минцифры, заниматься сопровождением и реализацией нацпроекта "Экономика данных".

По данным из открытых источников, Сергей Кучушев занял пост в декабре 2023 года. В министерстве занимался вопросами в сфере информационных технологий, мерами поддержки ИТ-компаний и другим. До этой работы порядка два десятка лет работал в телекоммуникационных и ИТ-компаниях.

В начале мая журналисты РБК со ссылкой на источники сообщали, что Минцифры могут покинуть два заместителя министра, включая Кучушева.