Стали известны имена кандидатов на посты замглавы Минприроды России РБК: Хатуов и Гатагова могут стать новыми замглавы Минприроды России

Москва17 мая Вести.На должности заместителей министра природных ресурсов и экологии России могут быть назначены Джамбулат Хатуов и Ольга Гатагова, сообщил РБК, ссылаясь на источники, знакомые с кадровыми перестановками в ведомстве.

Согласно информации издания, Хатуов, который в настоящее время является заместителем руководителя секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева, рассматривается как главный претендент на вакантную должность замминистра, освободившееся после ухода Дениса Буцаева.

По данным одного из источников, Хатуов может занять пост первого заместителя главы ведомства.

Кроме того, стало известно, что в ближайшее время эту должность может покинуть Евгений Марков. Его место, как ожидается, займет Ольга Гатагова, которая в настоящее время работает советником министра Александра Козлова.

В пресс-службе Минприроды заявили, что не обладают информацией о кандидатах на замещение должностей, подчеркнув, что кадровые решения принимает председатель правительства.

Джамбулат Хатуов ранее занимал должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, а затем работал первым заместителем министра сельского хозяйства.

Ольга Гатагова имеет опыт работы в Россельхозбанке и в Министерстве сельского хозяйства, где занималась вопросами цифровой трансформации.

В середине апреля стало известно, что бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, выехал из России.

По инкриминируемой объявленному в розыск экс-чиновнику статье грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.