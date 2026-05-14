Уехавшему из РФ экс-замглавы Минприроды Денису Буцаеву грозит до 10 лет колонии

Москва14 мая Вести.Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев может получить до 10 лет лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы РФ.

Отмечается, что Буцаев проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ как обвиняемый. Наказание по этой статье предполагает до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Буцаев объявлен в розыск по статье об особо крупном мошенничестве. Между тем СМИ сообщили, что экс-замглавы Минприроды уехал из России еще 22 апреля через Минск.